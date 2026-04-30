Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Milano Ristorazione sempre più "green" e "bio"
Rendicontazione di sostenibilità certifica riduzione emissioni gas serra
Milano Ristorazione ha approvato ieri la Rendicontazione di Sostenibilità 2025, confermando un percorso orientato a trasparenza, responsabilità e sostenibilità ambientale e sociale. Anche per il 2025 la Società ha adottato volontariamente gli European Sustainability Reporting Standards (Esrs), allineandosi alle migliori pratiche europee e proseguendo un impegno che da oltre sedici anni guida le pro...
lml - 59591
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency