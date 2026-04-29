Longino & Cardenal in leggero calo

Longino & Cardenal S.p.A. attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi e punto di riferimento per l’alta ristorazione nazionale ed internazionale, comunica che l’Assemblea degli Azionisti, ha adottato approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 con Ricavi delle vendite pari a €35,3 mln (€36,9 mln al 31/12/2024), margine di contribuzione pari a €9,1 mln (€8,9 mln al 31/12/2024), ebitda Adj. pari a €1,5 mln (€0,9 mln al 31/12/2024). Il Risultato netto è negativo per €0,7 mln (€-0,4 mln al 31/12/2024), la posizione finanziaria netta è pari a €4,9 mln (€6 mln al 31/12/2024).

La capogruppo Longino & Cardenal S.p.A nel 2025 ha registrato Ricavi delle vendite pari a €27,4 mln (€28,4 mln al 31/12/2024), margine di contribuzione pari a €6,6 mln (€ 6,2 mln al 31/12/2024), ebitda Adj pari a €1,7 milioni (€1,1 mln al 31/12/2024). Il Risultato netto era negativo per €3,9 mln (+€0,3 milioni al 31/12/2024), l'ifn pari a €4,5 mln (€5,6 mln al 31/12/2024).

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio 2025, pari ad €3.909.997,17 e di rilasciare la riserva indisponibile ex art 2426 per utili su cambi non realizzati, pari a 18.515 euro a riserva straordinaria.