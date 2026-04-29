Elica gioca in attacco (ma perde il primo tempo)

Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato i risultati del primo trimestre 2026. I ricavi consolidati si sono attestati a 111,2 milioni di euro -6,4% rispetto al primo trimestre 2025 (-4,8% organico rispetto al primo trimestre 2025) "in un contesto di mercato ancora sfidante con dinamiche positive delle vendite a marchio proprio in Emea e Nord ASmerica". L'ebitda adj è pari a 6,2...