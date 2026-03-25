Elica chiude un 2025 "incerto" e nomina il nuovo ceo

Il consiglio di amministrazione di Elica S.p.A. società marchigiana (di Fabriano in provincia di Ancona) all’avanguardia nel design e nella produzione di cappe aspiranti ed elettrodomestici dedicati al cooking, ha approvato oggi i risultati consolidati al 31 dicembre 2025, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la relazione sulla gestione. Il cda, inoltre, ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria degli azionisti il giorno 29 aprile 2026, alle ore 9:00, in unica convocazione.

Il 2025 si è chiuso con ricavi consolidati a 460,6 milioni di euro l'1,9% in più rispetto al 2024 e il 2,6% organico in più. È raddoppiato il contributo dei nuovi prodotti cooking ora pari al 7% del fatturato totale marchi. Una crescita, sottolinea il comunicato ufficiale della società, dovuta soprattutto ai nuovi prodotti venduti in Emea e alla distribuzione diretta in Nord America. La divisione motori, inoltre, aumenta le quote di mercato presso i principali clienti in Europa.

Il risultato netto è attestato a -8,3 milioni di euro, il risultato netto di pertinenza del gruppo è a -9,9 milioni di euro. Il risultato netto, sottolinea la nota, ha subito l'impatto "negativo nell’anno corrente di circa 2 milioni di euro per latrasformazione della Cina in hub sourcing strategico, di 1,5 milioni di euro per la chiusura accordo Agenzia delle Entrate" e "l'impatto svalutazione partecipazione in India.

L'ebitda adjusted è attestato a 27,7 milioni di euro con un margine sui ricavi al 6% "impattato dal lancio di nuovi prodotti e dal percxorso di trasfromazione verso verso il modello cooking company in un contesto di mercato ancora fortemenmte propmozionale".

La posizione finanziaria netta a -52,2 milioni di eurro "rimane solida grazie alla gestione efficiente del circolante e all'ottimizzazione degli investimenti". Il free cash flow è pari a 14,3 milioni di euro, rispetto ai 14,1 milioni di euro registrati al 31dicembre 2024: la percentuale sui ricavi rimane stabile al 3,1% dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

La divisione Cooking, che rappresenta circa il 78% del fatturato totale, haregistrato un incremento delle vendite che si sono attestate pari a 357,5 milioni di euro (353,1 milioni di euro nel FY 2024). La performance è statasostenuta dalla continua espansione delle vendite a marchio proprio in Nord America, in aggiunta alle buone performance del business OEM (148,3 milionidi euro nel FY 2025, +2,0% YoY).

La divisione Motori, che rappresenta circa il 22% del fatturato totale, ha registrato una crescita del +4,1% attestandosi a 103,1 milioni di euro (99 milioni di euro nel FY 2024), con dinamiche positive sia nel segmento Heatingsia nella Ventilation, entrambi in miglioramento nell’ultimo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Prevedibile evoluzione della gestione

Nel corso dell’ultima parte dell’esercizio 2025 e in prospettiva per il 2026, il contesto di riferimento per il Gruppo Elica "è atteso rimanere caratterizzato da elementi di incertezza, pur mostrando segnali di progressiva stabilizzazione rispetto agli esercizi precedenti".

Nel segmento Cooking, la priorità del Gruppo si conferma "il progetto di trasformazione in una Cooking Brand Company attraverso l’allargamento dell’offerta prodotto ed il presidio dei mercati grazie ad un maggior controllo dei canali distributivi diretti con l’obiettivo di rafforzare progressivamente ilposizionamento dell’offerta e il contributo dei nuovi prodotti". Tali azioni, sottolinea la nota ufficiale, "sono orientate a sostenere una maggiore resilienza del segmento, pur in un contesto di mercato che rimane selettivo".

Il segmento Motori, in cui il Gruppo dispone oggi di una pipeline solida, prevede lo sviluppo di alcuni prodotti fatto con Top Players di riferimento: ciò darà i primi contributi ai ricavi a partire dal 2027.

L'outlook 2026 prevede:

nuovi prodotti nel Cooking e distribuzione diretta in Europa e Nord America a supporto dellacrescita;

persistente incertezza, in particolare nel canale wholesale nordamericano (OEM), econcorrenza asiatica aggressiva nel settore componentistica;

pipeline solida nella divisione Motori attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti destinati a nuovicanali con primi contributi sui ricavi attesi dal 2027, al fine di contrastare dinamiche difootprint competitivo;

priorità all’esecuzione dei principali progetti strategici e capacità di adattamento allo scenario;

progressivo miglioramento della bottom-line, mantenendo una Posizione Finanziaria Netta solida.

Il cda ha comunicato oggi, inoltre, di avere nominato alla carica di nuovo amministratore delegatoe ceo Luca Barboni, già managing director - BU Cooking. La nomina "avviene per cooptazione in conformità al piano di successione adottato dalla società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione e con il parere favorevole dei consiglieri indipendenti.

Giulio Cocci, dopo aver ricoperto la carica di Chief Executive Officer dal marzo 2021, e valutata di comune accordo con la società una transizione della leadership, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico, dalla data odierna.

L'avvicendamento, maturato in un clima di piena collaborazione, giunge al termine di un percorso in cui Giulio Cocci ha saputo "guidare la società con visione strategica e rigore manageriale, creando le condizioniper un modello operativo più agile, in grado di rispondere con maggiore velocità alle sfide di un mercatoin continua evoluzione".

La decisione nasce dalla necessità di adeguare l’assetto manageriale di Elica S.p.A. al contesto di mercato attuale, caratterizzato da dinamiche competitive sempre più sfidanti e da una crescente richiesta di rapidità decisionale. In questo quadro, "è stata ritenuta prioritaria l’adozione di un modello operativo più snello, orientato a ridurre i livelli decisionali e a incrementare ulteriormente la velocità di esecuzione".

Luca Barboni, con quasi 23 anni di esperienza nelle società del Gruppo e un percorso professionale che ne ha consolidato le competenze a più livelli, rappresenta ilprofilo ideale per garantire continuità gestionale e imprimere al tempo stesso una nuova accelerazione ai processi decisionali. Nel corso degli anni, Barboni ha maturato un percorso di crescita continua all'interno del Gruppo, assumendo ruoli di responsabilità progressivamente più ampia nelle aree Operations, R&D e Sales & Marketing, fino a guidare prima la divisione Motors e poi la divisione Cooking.

La sua nomina ad amministratore delegato e chief executive officer, sottolinea la nota, "rappresenta il riconoscimento naturale di un percorsocostruito con impegno e determinazione, e testimonia la capacità del Gruppo di valorizzare e promuoverei talenti cresciuti al proprio interno".

"Dobbiamo ringraziare Giulio Cocci per lo straordinario lavoro fatto in questicinque anni da CEO e ancor prima ricoprendo altri ruoli in azienda - commenta il presidente Francesco Casoli - Elica è oggi riconosciuta come leader non solo per i suoi prodotti iconici ma per la sua capacità di innovare continuamente il mercato diventando un player credibile nel cooking. Sono certo che Luca Barboni saprà raccogliere il testimone e guidare Elica verso una nuova fase della sua straordinaria avventura. La profonda conoscenza della nostra realtà e le sue capacità costituiranno un valore aggiunto importante per il plasmare il prossimo futuro”.