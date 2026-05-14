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Elica riorganizza il management
Le direzioni della società marchigiana del cooking riportano al ceo Barboni. Emilio Silvi cfo
Elica, la società di Fabriano (AN) specializzata in cookin con piani cottura e cappe aspiranti, dà seguito alla riorganizzazione annunciata il 25 marzo scorso che ha portato alla nomina di Luca Barboni a nuovo ceo in sostituzione di Giulio Cocci (leggi notizia EFA News). La riorganizzazione riguarda la struttura operativa, con tutte le direzioni aziendali (incluse HR & Legal, Finance & Controlling e...
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EFA News - European Food Agency
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