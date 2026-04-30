Iginio Massari riconfermato Presidente APEI

L’assemblea di APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) riconferma la presidenza di Iginio Massari per il quadriennio 2026-2030. Con la guida di Massari, APEI continuerà a impegnarsi per l’investimento sulla formazione, per la qualità e per la diffusione della cultura artigianale, in particolare riguardo alla valorizzazione del lavoro dei Maestri e alla promozione dell’eccellenza come elemento caratterizzante del Made in Italy.

APEI accoglie nove nuovi associati, professionisti del settore che si sono distinti per la propria competenza e capacità nel saper reinterpretare la tradizione dolciaria. A tal proposito, il presidente Iginio Massari afferma che “I nuovi ingressi testimoniano la vitalità dell’associazione e la sua capacità di attrarre talenti rappresentativi delle diverse anime della pasticceria contemporanea: dalla ristorazione d’autore alla gelateria, dalla produzione artigianale alla ricerca sulle materie prime.”

Questi i nomi delle new entry: Domenico Cacace, Pastry Chef del ristorante tristellato “Quattro Passi” di Nerano (Na), Giuseppe D’Apice, gelateria “Punto Freddo” di Scafati (Sa), Daniele Mascia, pasticceria “Al Theatro” di Venezia, Gian Paolo Porrino, pasticceria gelateria “L’Arte del Dolce” di Corbetta (Mi), Stefano D’Onofrio e Luca Aspesani, imprenditore e gelatiere di “Pariani Ferno 1953”, Valentina Guerra e Luigi D’Ambrosio, di Rinaldini Pastry, Lavinia Mannucci, gelateria “Caminia” di Firenze.

Durante il Seminario Tecnico tenutosi presso CAST Alimenti, i Maestri APEI si sono distinti per il pandoro a due impasti e per la torta da forno senza lattosio, mentre per la categoria “Miglior Panettone Gelato Decorato” è stato premiato il Maestro gelatiere Eugenio Morrone.

Inoltre, in quanto partner di APEI, la Regione Calabria sarà protagonista di una valorizzazione territoriale per promuovere gli agrumi IGP calabresi con una collection di ricette inedite firmate dai Maestri APEI.

Infine, APEI ha conferito l’attestato e il bollino di qualità per la miscela 100% Filicori Zecchini per il caffè, riconoscendo l’impegno costante dell’azienda nella ricerca di materie prime e nella massima qualità del prodotto.