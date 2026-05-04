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CLARA MOSCHINI

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Dr. Backmann si prende cura della casa degli italiani

La storica azienda tedesca di prodotti per l'homecare apre filiale in Italia

Il Gruppo Dr. Beckmann, uno dei principali specialisti a livello globale nella pulizia della casa, prosegue con coerenza il proprio percorso di espansione internazionale con il marchio Dr. Beckmann. Con la fondazione di Dr. Beckmann Group Italy S.r.l., a partire dal 1° gennaio 2027 l’azienda assumerà la responsabilità diretta del mercato italiano, creando così una solida base per un’ulteriore espansi...

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