Eurozona, aumentano inflazione e pil

Secondo una stima preliminare di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, l'inflazione annua nell'area euro dovrebbe attestarsi al 3% ad aprile 2026, in aumento rispetto al 2,6% di marzo

I dati sono in linea con i numeri pubblicati oggi da Istat per l'Italia (vedi articolo EFA News).

Analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, si prevede che il settore energetico registrerà il tasso annuo più elevato ad aprile (10,9%, rispetto al 5,1% di marzo), seguito dai servizi (3,0%, rispetto al 3,2% di marzo), alimentari, alcolici e tabacco (2,5%, rispetto al 2,4% di marzo) e beni industriali non energetici (0,8%, rispetto allo 0,5% di marzo).

Per quanto riguatrda l'Italia il tasso mensile d'inflazione dovrebbe attestarsi all'1,7% ad aprile 2026 mentre quello annuale dovrebbe attestarsi al 2,9% sempre secondo le stime Eurostat.

Pil



Nel primo trimestre del 2026, il pil destagionalizzato è aumentato dello 0,1% sia nell'area dell'euro che nell'UE, rispetto al trimestre precedente, secondo la stima preliminare flash pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nel quarto trimestre del 2025, il pil era aumentato dello 0,2% in entrambe le aree.



Rispetto al ptimo trimestre 2025, quindi rispetto a un anno ptima, il pil destagionalizzato è aumentato dello 0,8% nell'area dell'euro e dell'1,0% nell'UE nel primo trimestre del 2026, dopo un aumento dell'1,3% nell'area dell'euro e dell'1,4% nell'UE nel trimestre precedente. Rispetto al primo trimestre del 2025, l'aumento è stato rispettivamente dello 0,8% e dell'1%.



Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati relativi al primo trimestre del 2026, la Finlandia (+0,9%) ha registrato l'aumento maggiore rispetto al trimestre precedente, seguita da Ungheria (+0,8%), Estonia e Spagna (+0,6%). Si sono registrati cali in Irlanda (-2,0%), Lituania (-0,4%) e Svezia (-0,2%). Il tasso di crescita su base annua è stato positivo per quattordici paesi e negativo per un paese.





Per quanto riguardal'Italia il tasso di crescita del pil in volume nel primo trimestre 2026 esso è attestato allo 0,2% rispetto al trimestre precedewnte e dello 0,7% rispetto a un anno prima, cioè rispetto al primo trimestre 2025.



