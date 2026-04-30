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CLARA MOSCHINI

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Investindustrial, raccolta miliardaria per nuovo fondo

Il re del private equity Bonomi: "Sostegno dai partner di lunga data"

Investindustrial annuncia la prima e ultima chiusura di Investindustrial Lower Mid-Market IV al suo limite massimo di 1,5 miliardi di euro, a seguito di un processo di raccolta fondi durato meno di quattro mesi. Il predecessore del Fondo, Investindustrial Below Mid-Market III, ha raccolto 1,1 miliardi di euro nel 2023.  Investindustrial Lower Mid-Market IV ha registrato una forte domanda, con un...

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