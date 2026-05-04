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Mercosur in vigore dal 1° maggio
E' operativa l'applicazione provvisoria degli accordi commerciali
È entrata in vigore il 1° maggio l’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale interinale UE-Mercosur. Come sottolinea la nota ufficiale della Commissione Ue, ciò consentirà ai produttori, agli esportatori e agli agricoltori dell’UE di iniziare a beneficiare dei vantaggi di questo accordo sin dal primo giorno. L'applicazione provvisoria dell'ITA creerà nuove opportunità, sostenendo le esportaz...
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EFA News - European Food Agency
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