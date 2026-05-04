Dazi. Trump libera il whisky scozzese



"In onore del re e della regina del Regno Unito, che hanno appena lasciato la Casa Bianca e che presto torneranno nel loro meraviglioso Paese, eliminerò i dazi e le restrizioni sul whisky legati alla capacità della Scozia di collaborare con il Commonwealth del Kentucky sul whisky e sul bourbon, due industrie molto importanti sia in Scozia che nel Kentucky. La gente desiderava questo da molto tempo, dato che c'era stato un grande commercio tra i due Paesi, soprattutto per quanto riguarda le botti di legno utilizzate. Il Re e la Regina mi hanno spinto a fare qualcosa che nessun altro era in grado di fare, senza quasi nemmeno chiedere. È un grande onore averli entrambi negli Stati Uniti". Firmato: il presidente Donald J. Trump.

Con questo messaggio ufficiale postato su Truth, il sito social del presidente Usa, Trump ha annunciato, al termine della visita di Stato di quattro giorni del re Carlo III e della regina Camilla. che eliminerà i dazi su tutte le importazioni di whisky dal Regno Unito, dando un gradito impulso ai distillatori della Scozia e dell’Irlanda del Nord.

Sebbene il post del presidente Usa si concentrasse sull'industria del whisky scozzese, l'ambasciatore Jamieson Greer, rappresentante commerciale degli Stati Uniti, ha successivamente confermato che questo accesso preferenziale in materia di dazi si applica a tutto il whisky prodotto nel Regno Unito.

La misura, lo ricordiamo, riguarda il whisky realizzato nel Regno Unito compresa l'Irlanda del Nord e esportato verso gli Stati Uniti: sarà questo a non essere più soggetto a dazi doganali. Il whisky distillato nella Repubblica d'Irlanda, invece, rimarrà soggetto alla tariffa standard del 15% sulle importazioni di merci provenienti dall'UE. Una mossa che, fanno notare gli esperti, pone i produttori dell'Irlanda del Nord in una posizione di potenziale vantaggio rispetto ai rivali della Repubblica d'Irlanda quando vendono negli Stati Uniti.

Questo, sottolineano gli addetti ai lavori, potrebbe significare che le distillerie dell'Irlanda del Nord potranno mantenere prezzi al dettaglio più bassi o reinvestire margini di profitto più ampi nel marketing o in altre attività. Il dazio, lo ricordiamo, è pagato dall'azienda nazionale che importa le merci, non dall'azienda straniera che le esporta: tuttavia, l'onere può ricadere in ultima analisi sull'azienda esportatrice se questa deve ridurre i propri prezzi o si rende conto di essere meno competitiva in quel mercato.

La decisione ha suscitato critiche riguardo alle reali motivazioni politiche dietro il gesto ma è stata accolta positivamente dai produttori britannici. "Questo accordo - spiega l'amministratore delegato della SWA, la Scoth whisky association inglese, Mark Kent - rappresenta una spinta significativa per l'industria del whisky scozzese nel nostro mercato di esportazione più importante. I distillatori possono tirare un sospiro di sollievo in un periodo di forte pressione sul settore. Siamo estremamente grati per gli sforzi costanti compiuti da entrambe le sponde dell'Atlantico".

"Per mesi - aggiunge Kent - molti hanno lavorato instancabilmente per ripristinare il commercio a dazi zero per lo scotch whisky e il bourbon. Il rapporto speciale che lega l’industria dello scotch whisky e quella dell’American whiskey sarà rinvigorito da questo annuncio. Sebbene le sfide nel nostro settore rimangano, ora possiamo raddoppiare i nostri sforzi per potenziare i benefici che le nostre due grandi industrie apportano alle comunità in tutta la Scozia e negli Stati Uniti”.





