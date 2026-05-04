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CLARA MOSCHINI

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Caviro cresce con Vecchia Cantina di Montepulciano

Annunciato l'ingresso della storica cantina tra i soci della cooperativa

Caviro società cooperativa agricola, la più grande cooperativa vitivinicola italiana presente in 8 regioni, rafforza la propria struttura con l’ingresso di Vecchia Cantina di Montepulciano all’interno della propria base sociale. L'annuncio è stato dato in una conferenza stampa tenutasi a Vinci alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti delle cooperative coinvolte: Mario Marchi, vice presid...

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EFA News - European Food Agency
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