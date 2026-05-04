Petti protagonista a Tuttofood

In occasione di Tuttofood 2026, Petti, eccellenza italiana nella produzione di conserve di pomodoro, torna con un proprio spazio espositivo che riunirà tradizione e innovazione, in quanto al centro dello stand ci sarà una grande cucina aperta destinata a tre protagonisti d’eccezione: Federico Fusca, Francesco Aquila e Sara Moalli. Gli chef parteciperanno a una serie di showcooking per reinterpretare la versatilità della scelta Petti con ricette creative e contemporanee.

Inoltre, durante Tuttofood, saranno presentate le nuove Salse Pronte Petti (250g e 350g) nelle versioni Datterini e Ciliegini, le quali si distinguono per essere senza zuccheri aggiunti, conservanti o addensanti, ma anche per il loro colore rosso vivo e la fragranza del pomodoro come appena raccolto. L’azienda riproporrà anche la prestigiosa Polpa Fine ai 6 pomodori Petti “La Completa”, linea che comprende "la Passata", eletto Prodotto dell'Anno nel 2025, e la "Polpa Fine" che nel 2026 ha ottenuto il premio Eletto Prodotto dell’Anno.

Pasquale Petti, Amministratore Unico Italian Food S.p.A., società del Gruppo Petti con sede in Toscana, afferma che “Tuttofood è per Petti un osservatorio privilegiato e un momento di confronto con i partner della distribuzione italiana e straniera. Prendiamo parte a questa edizione, dopo quella molto positiva del 2025, con il duplice obiettivo di consolidare il nostro posizionamento premium. La nostra strategia punta a ridefinire gli standard della categoria attraverso l’innovazione e la sostenibilità, garantendo ai consumatori prodotti sicuri, sani e legati all'eccellenza agroalimentare italiana.”