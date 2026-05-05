Conserve Italia - Tetra Pak: partnership ultraquarantennale

Conserve Italia, tra le principali realtà cooperative agroalimentari italiane, ha scelto i formati Tetra Prisma Aseptic Edge DreamCap 26 Pro da 250 e 300 ml con tappo anti-littering Tetra Pak per alcuni dei suoi prodotti di punta nel segmento dei succhi di frutta e dei tè freddi destinati al canale fuori casa. Uno sviluppo che segna il rafforzamento di una partnership di lunga data, attiva da oltre 40 anni tra le due realtà, e che conferma la volontà condivisa di innovare ed evolvere insieme al mercato.

In un contesto in cui le esigenze del beverage fuori casa, così come di altri segmenti alimentari, stanno cambiando per effetto di nuovi stili di consumo e aspettative crescenti in termini di personalizzazione, praticità, qualità e attenzione all’ambiente, le confezioni Tetra Pak monoporzione rispondono efficacemente a queste dinamiche.

Ne è un esempio, Tetra Prisma Aseptic Edge nel formato da 250 ml, già apprezzato dal mercato per la sua praticità, scelto da Conserve Italia per ampliare l’offerta premium di succhi biologici con la gamma Valfrutta, specificatamente Succo e Polpa Pesca Bio, e per Yoga, con le referenze Arancia Spremuta 100% e Yoga AQ, andando incontro alle variegate necessità del canale Horeca. Derby Blue è stato, invece, il primo brand in Italia ad adottare Tetra Prisma Aseptic Edge 300 ml per il canale Retail e Vending, rinnovando così la propria gamma nei gusti Arancia Rossa, Ace e Multifrutti Zero - senza zuccheri aggiunti, bevande ideali per il consumo on-the-go e per chi cerca porzioni bilanciate e a basso contenuto calorico. A queste si aggiungono le referenze delle gamme di tè freddo Yoga quali Yotea Tè Freddo Limone e Yotea Tè Freddo Pesca, anch’esse disponibili nel formato Tetra Prisma Aseptic 300 ml, che rafforzano ulteriormente l’offerta nel segmento delle bevande rinfrescanti ready to drink, rispondendo alla crescente domanda di praticità e prodotti dal gusto leggero.

Le confezioni Tetra Prisma Aseptic, realizzate in entrambi i formati principalmente con materie prime da fonti rinnovabili di origine vegetale e dotate di tappo DreamCap 26 Pro anti-littering, sono progettate per garantire portabilità, igiene e riciclabilità.

“Siamo lieti che Conserve Italia sia stata la prima realtà in Italia a scegliere il formato Tetra Prisma Aseptic 300 Edge per i succhi nel canale fuori casa”, afferma Cristina Giglio Tos, Marketing Director Tetra Pak South Europe.

“L’introduzione del formato Tetra Prisma Aseptic Edge da 300 ml rappresenta una vera novità per la nostra offerta nel fuori casa e ci consente di interpretare al meglio le nuove occasioni di consumo”, dichiara Gabriele Angeli, direttore marketing Horeca di Conserve Italia. “La collaborazione con Tetra Pak ci permette di innovare costantemente, portando sul mercato soluzioni capaci di rispondere in modo puntuale ad esigenze specifiche e sempre nuove, riuscendo a rafforzare così il valore dei nostri brand storici. In questa direzione, anche i formati da 250 ml e 300 ml, già scelti e apprezzati dai nostri clienti, continuano a confermarsi una scelta vincente per rispondere alle esigenze di versatilità e qualità”.

Oggi Conserve Italia dispone di circa 20 macchine confezionatrici Tetra Pak dedicate a succhi, salse di pomodoro, legumi e zuppe, e ha contribuito a rendere iconici alcuni dei principali pack Tetra Pak nel panorama italiano, come il Tetra Classic Aseptic 100 Slim dei celebri ‘Triangolini’ Valfrutta. L’introduzione di nuove soluzioni di confezionamento segna un ulteriore passo nel percorso condiviso dalle due aziende, grazie a sinergie consolidate e alla capacità di intrepretare e guidare insieme l’evoluzione del settore beverage.