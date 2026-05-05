Remy Cointreau, trim in rialzo (grazie alla Cina)

Remy Cointreau ha reso noti i risultati del 4° trimestre dell'esercizio 2025-2026 chiuso con "fatturato annuo in linea con gli obiettivi (+0,2% di crescita organica)" e con una "forte accelerazione nel quarto trimestre (+8,9% di crescita organica)", dati che hanno portato alla conferma dell'obiettivo di utile operativo 2025-26 incalo organico tra il 10% e il 15%. Il Cognac mostra un +15,5% di crescita or...