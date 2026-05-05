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Vinum Alba chiude in bellezza
18.000 degustazioni al giorno e 300 etichette: si conferma kermesse riferimento per i wine lovers
Si chiude con numeri in crescita e una partecipazione ampia e trasversale la 48ª edizione di Vinum Alba, la Fiera internazionale dei Vini del Piemonte che, per cinque giornate (25 e 26 aprile, 1, 2 e 3 maggio), ha trasformato il centro storico cittadino nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia. Un’edizione che conferma il percorso di sviluppo della manifestazione, sempre più capace di coniug...
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EFA News - European Food Agency
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