Vinum Alba chiude in bellezza

Si chiude con numeri in crescita e una partecipazione ampia e trasversale la 48ª edizione di Vinum Alba, la Fiera internazionale dei Vini del Piemonte che, per cinque giornate (25 e 26 aprile, 1, 2 e 3 maggio), ha trasformato il centro storico cittadino nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia. Un’edizione che conferma il percorso di sviluppo della manifestazione, sempre più capace di coniug...