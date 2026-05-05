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I frutti di Gil, un'estate da copertina
Limited edition e nuovo packaging "griffato" per il marchio sinonimo di qualità
In vista dell’estate 2026, I Frutti di Gil, sinonimo di berries di qualità, presenta una nuova confezione in edizione limitata che celebra il carattere versatile dei piccoli frutti, trasformati per l’occasione in vere e proprie icone della vita quotidiana.Il progetto creativo, sviluppato dalla branding agency Kaeru in collaborazione con l’illustratrice cesenate Alessandra “Allissand” Bruni, rompe gli...
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EFA News - European Food Agency
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