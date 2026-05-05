Anuga Select Brazil: settima edizione da record

Da pochi giorni si conclusa la settima edizione di Anuga Select Brazil, fiera leader per il settore alimentare che ha visto oltre 14.000 visitatori, tra buyer nazionali e internazionali, creando uno spazio di dialogo e connessione tra aziende provenienti da più di 96 Paesi e oltre 550 brand. Beni Piatetzky, Direttore Generale di Koelnmesse Brazil, organizzatore della fiera, afferma che “Anuga Select Brazil è l’unica fiera nel Paese che rappresenta l’intero settore alimentare in maniera democratica, offrendo nuove occasioni per entrare nel mercato, per l’internazionalizzazione e per opportunità di espansione.”

Nell’edizione della fiera 2026, esperti, dirigenti e chef hanno condiviso strategie, trend di connessione del mercato, innovazioni e applicazioni reali nell’industria e nel retail. L’iniziativa di matchmaking su larga scala ha generato circa 150 milioni di BRL in affari, con la partecipazione di oltre 300 aziende, equivalente al 60% dei marchi espositivi. In totale, sono stati tenuti quasi 3.000 incontri con 120 grandi acquirenti provenienti dal Brasile e dall’estero.

Tra i principali punti salienti di Anuga Select Brazil 2026 c’è stato il forte investimento nelle esperienze sensoriali e nei prodotti non convenzionali, come i brownie al cioccolato con bacon, bevande con “perle esplosive” e gelati a forma 3D che hanno replicato cibi come la coxinha e gli hamburger. Allo stesso tempo, hanno guadagnato terreno soluzioni pratiche e funzionali, come le puree istantanee contenenti 25g di proteine del siero del latte.

“Questa tendenza orientata in direzione della salute è diventata uno dei pilastri fondamentali dell’evento, riflettendo un cambiamento globale verso un consumo più consapevole,” ha dichiarato Piatetzky. “I prodotti a ridotto contenuto di zuccheri, le alternative a base vegetale, gli alimenti funzionali e le soluzioni focalizzate sulla salute intestinale hanno acquisito importanza in un mercato guidato dalle nuove generazioni e che mostra già un aumento del 4,6% nel consumo di categorie orientate al benessere in Brasile. Innovazioni come caffè anti-infiammatori e bevande probiotiche dimostrano ulteriormente l’evoluzione dei prodotti dell’industria.”

Inoltre, per sensibilizzare i visitatori riguardo alla situazione di fame nel mondo, la fiera ha promosso un’iniziativa di donazione di cibo che ha generato la raccolta di più di 2,6 tonnellate di cibo (il 40% in più rispetto all'edizione precedente), il quale verrà distribuito alle istituzioni sociali per sostenere le famiglie in situazioni vulnerabili.