Fattoria Latte Sano debutta a Taste of Roma

Un’azienda multiforme, non solo incentrata sul core business del latte. Ma in grado anche di realizzare prodotti caseari di grandissima qualità destinati all’alta ristorazione. Parliamo di Fattoria Latte Sano che partecipa per la prima volta a Taste of Roma, celebre manifestazione che ha contribuito negli anni a rendere la cucina gourmet più accessibile, conviviale e vicina al pubblico. Articolata quest’anno in cinque giorni, dal 6 al 10 maggio, presso la nuova location del Gazometro, con appuntamenti con oltre 20 chef, tra grandi nomi e giovani talenti della ristorazione romana, la kermesse prevede anche masterclass, talk con ospiti speciali, degustazioni e momenti di approfondimento tematico sul mondo del food&beverage e sulle nuove tendenze di settore.

A questi eventi la storica factory romana, primo player del latte fresco nel Lazio e terzo in Italia, aderisce in più modi. Innanzitutto fornendo materie prime come latte, panna, burro, mascarpone e fiordilatte a chef come Daniele Usai de Il Tino (1 stella Michelin), Angelo Troiani chef e patron de Il Convivio Troiani (1 stella Michelin), Nicolò Palescandolo di Trecca.

Ma anche curando momenti “educational” con masterclass del gusto dedicate a gelateria, cucina, pasticceria, pizzeria e cocktail condotte dai propri brand ambassador: il maestro gelatiere Stefano Ferrara, lo chef Davide Del Duca, il pastry chef Marco Fontana, il mastro pizzaiolo Daniele Di Grazia e il bartender e coffee specialist Fabiano Bucci. Occasioni queste per i partecipanti ai laboratori di poter mettere “le mani in pasta” e assaggiare le creazioni di grandissimi professionisti di ogni settore.

“Ci fa molto piacere essere riusciti ad organizzare incontri con esperti di alto profilo”, spiega Simone Aiuti, vice direttore di Fattoria Latte Sano. “La nostra azienda è da sempre impegnata nella promozione della filiera corta e nell’attenzione all’utilizzo di packaging sempre più attenti all’ambiente. Fare il punto della situazione a eventi come Taste è un’occasione per comunicare il nostro impegno in questo senso anche al grande pubblico”.

“Partecipare in diverse vesti a questo appuntamento ha un valore per noi molto importante”, spiega Tiziana Belocchi, responsabile marketing e comunicazione di Fattoria Latte Sano. “E’ infatti l’occasione per dimostrare l’eclettismo della nostra azienda: in grado di aderire all’evento fornendo materie prime agli chef per i loro piatti presentanti durante la manifestazione. Ma anche curando ben 5 masterclass nelle varie discipline”.

Adesione peraltro quella a Taste non così scontata per una grande azienda lattiero casearia, la cui attività principale è tradizionalmente associata alle forniture di bar, pasticcerie e caffetterie.

“In effetti”, continua Belocchi”, è molto semplice associare Fattoria Latte Sano ai momenti della colazione ma non altrettanto abbinarla all’alta gastronomia. In realtà invece la qualità dei nostri prodotti, la loro provenienza e l’attenzione ai controlli fanno sì che siano perfetti per le proposte gourmet dei protagonisti, stellati e non, di questo evento capitolino”.

Last but not least, da segnalare anche l’organizzazione di talk con giornalisti ed esperti, dedicati al valore della filiera e alle novità in tema di green packaging.

Nel dettaglio delle Masterclass: venerdì 8 maggio ore 19.30 laboratorio cocktail con Fabiano Bucci – I milk cocktail; sabato 9 maggio ore 14.30 Laboratorio gelateria con Stefano Ferrara – Il gelato estemporaneo; sabato 9 maggio ore 15.30 Laboratorio cucina con Davide Del Duca – La carrozza di fattoria; domenica 10 ore 14.30 Laboratorio pasticceria con Marco Fontana – I maritozzi; domenica 10 ore 15.30 Laboratorio pizzeria con Daniele Di Grazia – Le focacce.

Last but not least, da segnalare anche l’organizzazione di talk con giornalisti ed esperti, dedicati al valore della filiera e alle novità in tema di green packaging: giovedì 7 ore 19.40 L’heritage dei valori della filiera; venerdì 8 ore 19.00 Green packaging: scenari e sviluppi.