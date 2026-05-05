Prosciutto Parma al fianco di Race for the Cure

Il Consorzio del Prosciutto di Parma è al fianco di Race for the Cure 2026, la più grande manifestazione al mondo dedicata alla lotta contro i tumori del seno, in programma al Circo Massimo a Roma dal 7 al 10 maggio.

Promossa da Komen Italia, organizzazione basata sul volontariato schierata in prima linea nella lotta ai tumori del seno, Race for the Cure rappresenta da anni un appuntamento simbolo per la sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e del sostegno alle donne che affrontano il percorso della malattia. Nell’arco di quattro giorni, la manifestazione propone conferenze, laboratori, corsi ma anche esami e visite gratuite, unendo salute, sport, solidarietà e partecipazione. Migliaia sono le persone che ogni anno prendono parte all’evento, con il culmine delle presenze in occasione della passeggiata e delle corse (amatoriale e competitiva) in programma nella giornata di domenica.

Il Consorzio del Prosciutto di Parma supporta questa importante iniziativa e in questo contesto di grande valore sociale porta il proprio contributo su tematiche sentite come il benessere, la sana alimentazione e la dieta dello sportivo. La presenza a Race for the Cure è per il Prosciutto di Parma anche l’occasione per creare momenti d’incontro con il pubblico per far conoscere da vicino il prodotto, raccontandone le caratteristiche distintive e il legame con il territorio d’origine.

Durante le giornate dell’evento il Consorzio sarà presente con uno stand dedicato, dove i visitatori potranno partecipare a degustazioni di Prosciutto di Parma e scoprire da vicino la qualità e genuinità di questa eccellenza gastronomica. Lo spazio sarà animato da attività interattive e giochi pensati sia per il pubblico adulto sia per i più piccoli, con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti in un’esperienza educativa e allo stesso tempo divertente.

Nel corso della manifestazione lo stand ospiterà momenti speciali, con la partecipazione di alcuni ospiti che renderanno ancora più vivace e partecipata l’esperienza per il pubblico: venerdì pomeriggio lo spazio del Prosciutto di Parma ospiterà l’amato “cuciniere” Luca Pappagallo mentre sabato pomeriggio sarà la volta di Sandrino al Pepe, l’influencer con la passione dei panini che impazza sui social.

"Essere al fianco di Race for the Cure significa per noi sostenere concretamente una causa di grande valore sociale, contribuendo a diffondere la cultura della prevenzione e della cura", dichiara Alessandro Utini, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma. "Crediamo che iniziative come questa rappresentino un momento fondamentale di sensibilizzazione e condivisione. La nostra presenza vuole essere un segno di vicinanza e di responsabilità, oltre che un’occasione per promuovere uno stile di vita equilibrato, in cui qualità dell’alimentazione e benessere possano andare di pari passo".