It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Unicredit finanzia l'arredo casa di Zanutta

Quindici milioni al gruppo per l'attuazione del piano industriale

UniCredit ha erogato un finanziamento da 15 milioni di euro a favore di Zanutta S.p.A., gruppo leader in Italia nel commercio e nella fornitura di materiali per l’edilizia, ceramiche, sanitari, termoidraulica e arredo casa. Grazie al finanziamento, Zanutta potrà proseguire nell’attuazione del proprio piano industriale, rafforzando il posizionamento competitivo e continuando a investire in un modello di b...

Fc - 59759

EFA News - European Food Agency
Similar