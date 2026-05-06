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Unicredit finanzia l'arredo casa di Zanutta
Quindici milioni al gruppo per l'attuazione del piano industriale
UniCredit ha erogato un finanziamento da 15 milioni di euro a favore di Zanutta S.p.A., gruppo leader in Italia nel commercio e nella fornitura di materiali per l’edilizia, ceramiche, sanitari, termoidraulica e arredo casa. Grazie al finanziamento, Zanutta potrà proseguire nell’attuazione del proprio piano industriale, rafforzando il posizionamento competitivo e continuando a investire in un modello di b...
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EFA News - European Food Agency
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