Unicredit finanzia l'arredo casa di Zanutta

UniCredit ha erogato un finanziamento da 15 milioni di euro a favore di Zanutta S.p.A., gruppo leader in Italia nel commercio e nella fornitura di materiali per l’edilizia, ceramiche, sanitari, termoidraulica e arredo casa. Grazie al finanziamento, Zanutta potrà proseguire nell’attuazione del proprio piano industriale, rafforzando il posizionamento competitivo e continuando a investire in un modello di b...