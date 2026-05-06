Yoga protagonista a Venditalia

Con due brik su tre presenti nei distributori automatici italiani e una leadership costruita nel tempo grazie alla forza dei suoi marchi, Conserve Italia si presenta all’edizione 2026 di Venditalia | The Vending Expo (in programma da oggi all'8 maggio alla fiera di Rimini) con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di riferimento nel canale vending e intercettare le nuove dinamiche del consumo fuori casa. Un ritorno significativo dopo alcuni anni di assenza, che segna una rinnovata attenzione verso un comparto sempre più strategico. Principale protagonista nello spazio espositivo del Gruppo (padiglione D1, stand 110) sarà Yoga, la marca del succo di frutta per antonomasia.

“Il vending rappresenta per noi un canale chiave", afferma Riccardo Macioce, responsabile vendite Italia Horeca e Vending di Conserve Italia. "Negli anni abbiamo costruito una leadership ormai consolidata grazie agli investimenti fatti nel campo dell’innovazione, della distribuzione e dello sviluppo dell’offerta. Un risultato raggiunto grazie a un grande lavoro di squadra, che testimonia la forza dei nostri marchi e la capacità di intercettare i bisogni dei consumatori in ogni occasione di consumo”.

La partecipazione a Venditalia si inserisce in un più ampio piano di sviluppo che vede in Yoga, insieme a Derby Blue e Valfrutta, i pilastri per consolidare la leadership di Conserve Italia nel vending e rafforzare la presenza nei consumi fuori casa. Tra nuove ricette, restyling di packaging e soluzioni sempre più attente alla sostenibilità, il Gruppo presenterà in fiera il suo ampio e distintivo portafoglio, capace di coprire tutte le fasce e le occasioni di consumo, dall’asporto al vending.

Un’ampia gamma di soluzioni studiate per rispondere alle esigenze degli operatori e di un consumatore sempre più dinamico ed esigente, che comprende: formati Pet da 250 e 500 ml, ideali per il consumo on the go, con le referenze Yoga Zero e Yotea; Tetraprisma da 300 ml, che comprendono Yotea e Derby Blue Zero; formati Pet e Tetraprisma da 250 ml, con un assortimento che spazia dai succhi Yoga alle proposte Yoga 100% e AQ, fino a Valfrutta Bio.

“Essere presenti a Venditalia significa consolidare il percorso che abbiamo intrapreso e continuare a crescere in un contesto complesso e in rapido cambiamento", conclude Macioce. "Un percorso studiato per ampliare la penetrazione e aumentare la rotazione, facendo leva sull’innovazione di prodotto e sulla distintività dei nostri marchi”.