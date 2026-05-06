Tuttofood: le novità di Comellini

Caseificio Comellini conferma la propria presenza a Tuttofood, uno degli appuntamenti fieristici più rilevanti del panorama agroalimentare internazionale, portando un racconto che unisce radici artigianali e visione industriale, tra innovazione di prodotto, sostenibilità ambientale e sviluppo strategico. Presso il Padiglione 3 – Stand F10, l’azienda presenterà importanti novità che riflettono la propria capacità di evolvere restando fedele alla tradizione.

Tra i protagonisti della partecipazione spicca il lancio del nuovo formato da 100 grammi dello Stracchino senza lattosio certificato Lfree, una proposta pensata per rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento al benessere senza rinunciare al gusto. Lo Stracchino delattosato Comellini si distingue per una consistenza morbida, fresca e vellutata, capace di mantenere tutta la sua cremosità anche nella versione senza lattosio, garantendo maggiore digeribilità e un piacere accessibile a tutti. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, fermenti selezionati, sale e caglio vegetale estratto dal cardo selvatico, rappresenta inoltre una scelta ideale per chi segue una dieta vegetariana.

Accanto a questa novità, Caseificio Comellini presenta anche la nuova ricetta della Mousse di latte, oggi ancora più cremosa e gustosa, frutto di un lavoro di ricerca volto a esaltare ulteriormente le qualità dell’unico ingrediente protagonista: il latte. Un prodotto che interpreta in chiave moderna la semplicità, valorizzando purezza e naturalità.

Il percorso dell’azienda si distingue anche per un impegno concreto sul fronte della sostenibilità. In occasione della fiera viene annunciato il rinnovo della certificazione Carbon Footprint Iso 14067 sullo Squacquerone di Romagna Dop e l’introduzione della certificazione Iso 14068, che guiderà il percorso verso la neutralità carbonica. Questo traguardo si inserisce in una strategia più ampia, supportata da nuovi investimenti dedicati all’efficientamento dei processi produttivi, con particolare attenzione al risparmio energetico e idrico.

“Partecipare a Tuttofood da diversi anni è per Caseificio Comellini un'opportunità strategica che ci permette di entrare in contatto con un pubblico altamente qualificato e di far conoscere la nostra vasta gamma di prodotti, tra cui lo Squacquerone di Romagna Dop, uno dei nostri formaggi più apprezzati. Quest'anno, siamo particolarmente orgogliosi di poter presentare anche il nuovo formato da 100 grammi dello Stracchino senza lattosio certificato Lfree e la nuova ricetta della nostra Mousse di latte, che rappresentano al meglio il nostro impegno continuo nell’innovazione di prodotto e nella valorizzazione del latte”, ha dichiarato Luca Comellini, amministratore delegato di Caseificio Comellini.