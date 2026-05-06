Rovagnati protagonista a TuttoFood

Rovagnati, una delle aziende leader italiane per la produzione di salumi, torna di nuovo a TuttoFood 2026, dall’11 al 14 maggio a Rho Fiera di Milano: all’interno dello stand Rovagnati sarà possibile confrontarsi con la totalità delle offerte dell’azienda proposte sul mercato e che offrirà una visione completa di marche e prodotti.

Una delle tematiche principali su cui Rovagnati ha intenzione di concentrarsi durante la fiera è l’espansione internazionale: si tratta di un’azienda in continua crescita sui mercati esteri e che valorizza la qualità e la tradizione italiana, grazie anche a una strategia mirata sui singoli Paesi che consente di interpretare e presentare l’eccellenza italiana in sintonia con le specificità locali.

Roberto Montorfano, Commercial Director Rovagnati S.p.A., afferma che “TUTTOFOOD si conferma per noi un’occasione di riferimento per il settore e un momento fondamentale di incontro con il mercato. Partecipare a questa manifestazione significa poter dialogare direttamente con buyer, distributori e partner internazionali, presentando non solo le nostre novità, ma anche la visione evolutiva di Rovagnati e il percorso di crescita che stiamo portando avanti a livello globale. In Fiera porteremo tutto il nostro assortimento, espressione di una tradizione salumiera italiana che continua a rinnovarsi attraverso ricerca e attenzione alla qualità. Crediamo fortemente che l’eccellenza del Made in Italy abbia oggi l’opportunità di affermarsi sempre di più sui mercati internazionali, grazie alla capacità di coniugare affidabilità e innovazione”.