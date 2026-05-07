Molino Nicoli a TuttoFood: qualità per il Better for You

Molino Nicoli, azienda specializzata nella produzione di cereali e derivati di alta qualità, riconosciuta a livello internazionale come partner di riferimento per l’offerta di prodotti a base di cereali nel segmento Better for You, parteciperà a TuttoFood 2026 con una visione di innovazione e di investimenti proiettati verso il futuro, con un’ambizione di raggiungere una quota di fatturato generato da nuovi prodotti pari al 15% del totale giro d’affari 2026.

A TuttoFood, Molino Nicoli porterà due linee innovative che riflettono l’evoluzione dei modelli di consumo e le nuove aspettative legate a salute e benessere: la nuova linea Senza Zuccheri Aggiunti, prodotti gustosi ed equilibrati, realizzati con ingredienti selezionati per garantire performance nutrizionali elevate, e la Linea Proteica, un’offerta versatile in grado di adattarsi a diverse abitudini di consumo.

Piero Mirra, Amministratore Delegato di Molino Nicoli, afferma che “Guardare al futuro del cibo, per noi, significa essere concreti. Oggi una scelta consapevole non riguarda solo il gusto, ma il benessere delle persone lungo tutto l’arco della vita. È qui che misuriamo la nostra capacità di interpretare il cambiamento, attraverso i nostri prodotti, il modo in cui lavoriamo e costruiamo relazioni con i clienti. Ci presentiamo quest’anno con diverse novità e l’ambizione di proporre un approccio senza compromessi al Better For You”.