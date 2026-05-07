Molino Casillo: farina protagonista a TuttoFood

Molino Casillo, leader italiano nella macinazione del frumento, sarà a TuttoFood 2026 con uno spazio multisensoriale, “The House of Flour”, in cui tradizione secolare e innovazione si incontrano per raccontare il brand e la sua ambizione.

Allo stand si potrà scoprire la gamma completa del brand e assaggiare le creazioni prodotte con le farine super premium, tra cui Altograno®, sfarinato genuino e altamente nutriente che offre una fonte naturale di proteine e fibre, 100% solo grano senza aggiunta di additivi, pensato per pane, pizza, pasta e pasticceria, protagonista anche del Giro d’Italia 2026 in qualità di Ingrediente Ufficiale; Origine, linea con germe di grano che permettono di ottenere delle farine ricche di nutrienti naturali, fonte di vitamina E, magnesio e zinco; infine, Le Speciali con Germe di Grano, gamma versatile e ideale per preparazioni dolci e salate, all’interno della linea è presente anche la nuova “Oro con Gemme”, semola rimacinata con germe di grano.

TuttoFood sarà anche un’occasione per dare spazio alle voci di pizzaioli di fama internazionale, artigiani del pane, chef di pasta fresca e opinionisti del settore per esplorare le potenzialità delle farine Molino Casillo. Inoltre durante i giorni della fiera, il tour itinerante che porta le farine super premium al centro della cultura gastronomica italiana, “Molino Casillo Experience”, arriverà a Milano con tre tappe: ristorante Casa Giardino, pizzeria gourmet Assaje Moscova e concept restaurant biologico Bioesserì Brera.