Basil Bar by Pesto Barilla in tour

Pesto Barilla annuncia la partenza del Basil Bar: un viaggio straordinario attraverso l'Italia che, da maggio a luglio, porterà la cremosità irresistibile di Pesto Barilla nei cuori delle principali città italiane. Sulla scia dello straordinario successo già riscosso a Milano, l’iniziativa di quest’anno si arricchisce, infatti, con sei nuove tappe per riscoprire il pesto Barilla in chiave inedita e lasciarsi avvolgere dal profumo inconfondibile del pesto. Il tour debutterà a Napoli l’8 maggio, proseguirà verso il cuore della Sicilia con le tappe di Palermo e Catania, per poi risalire lo Stivale verso Padova e Torino, concludendo il suo viaggio a Roma.

“Con il Basil Bar by Pesto Barilla celebriamo un prodotto che è diventato pietra miliare della gastronomia italiana nel mondo", dichiara Marie Hunault, Associate Director Condiments Italia del Gruppo Barilla. "Il pesto rappresenta la dinamicità della nostra cultura: un condimento che attraversa i secoli con versatilità, per stare sempre al passo con i tempi che cambiano senza mai tradire le proprie origini. Il tour vuole essere proprio un omaggio alla straordinaria varietà dei territori italiani, celebrati reinterpretandone le ricette più tradizionali. Un’occasione per riscoprire il piacere della tavola e la gioia dello stare insieme, lasciandosi conquistare dalla cremosità inconfondibile di Pesto Barilla”.

Basil Bar by Pesto Barilla è, dunque, il viaggio del gusto che abbraccia ogni palato, fornendo la coccola che in molti ricercano nel cibo: un itinerario tutto italiano dove il Pesto Barilla incontra la tradizione gastronomica di ciascuna regione e la reinterpreta in chiave moderna, riunendo tutti - nessuno escluso - attorno ai piaceri della buona tavola. Basil Bar by Pesto Barilla è il modo giusto per appagare il palato e la voglia di condivisione, che soprattutto in estate è più forte che mai.

È proprio in questo contesto che si inserisce il Basil Bar by Pesto Barilla: non come semplice punto di degustazione, ma come luogo di condivisione autentica. Masterclass, degustazioni e incontri con creator locali trasformeranno il momento del pasto nel piacere dello stare insieme e del ritrovarsi assaggiando ricette reinterpretate dove Pesto Barilla è il pretesto per nuove scoperte culinarie. Pesto Barilla celebra quindi il significato più profondo della convivialità italiana: quella capacità di trasformare il pasto in un momento in un'esperienza condivisa, dove il cibo diventa linguaggio di connessione e ogni boccone ha più sapore quando vissuto in compagnia.

Una sosta di gusto nella vibrante Piazza Dante di Napoli, oppure nella lussuosa cornice dei palazzi nobiliari siciliani di Palermo e Catania, e ancora tra i chilometrici porticati di Torino e Padova, fino ad arrivare alla Città Eterna, il Basil Bar by Pesto Barilla prenderà vita nelle rispettive regioni italiane. Qui, il Pesto Barilla reinterpreta le tradizioni locali. Ad esempio, le zeppoline salate della tradizione napoletana, così come lo sfincione tipico della gastronomia palermitana e la pizza bianca romana, passando per le lingue di suocera del Piemonte e molto altro ancora, verranno rinnovate da Pesto Barilla in versioni del tutto inedite, gourmet.

Profondamente quindi ispirato dalla tradizione gastronomica locale, il Basil Bar by Pesto Barilla avrà inizio a Napoli, nel cuore di Piazza Dante, da venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio. Il chiosco sarà aperto a tutti, dalle 10:00 alle 21:00, ed è pensato per far scoprire ai visitatori tutte le nuance del brand, attraverso un palinsesto di masterclass, degustazioni e momenti di convivialità. Infine, per le tappe successive, sarà previsto anche un’Ape Car che attraverserà il centro cittadino, facendosi ambasciatrice del gusto con la vivacità genuina di chi vive il territorio in modo spontaneo e vicino alla gente.

Di seguito il calendario completo del Basil Bar by Pesto Barilla:

• Napoli - chiosco esperienziale da venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio in Piazza Dante (10:00 – 21:00). Le masterclass con i creator locali si svolgeranno nelle seguenti giornate: - venerdì 8 maggio masterclass con Giovanni Castaldi, volto di Giallo Zafferano e food creator di Zenzero Talent Agency, negli orari 12:00-13:00 e 16:00-17:00; - sabato 9 maggio masterclass con Fabio Amato negli orari 12:00-13:00 e 17:00-18:00; - domenica 10 maggio masterclass con Emanuele Ferrari negli orari 12:00-13:00 e 17:00-18:00.

• Palermo - ape car sabato 16 maggio in Via Ruggero Settimo e domenica 17 maggio a Mondello.

• Catania - ape car sabato 23 maggio in Via Mazzini e domenica 24 maggio in Via Crociferi e Piazza San Francesco.

• Padova - ape car sabato 6 giugno a Prato della Valle e domenica 7 giugno in diverse aree del centro storico; - chiosco esperienziale da venerdì 12 giugno a domenica 14 giugno in slargo via Del Risorgimento, angolo via Santa Lucia (10:00-21:00).

• Torino - ape car mercoledì 17 giugno in zona Politecnico e giovedì 18 giugno in zona Parco del Valentino, Piazza Vittorio Veneto, Lungo Po.

• Roma - ape car venerdì 3 luglio in zona Laghetto dell’Eur e sabato 4 luglio in zona Piramide, Ostiense.

Tutte le informazioni sulle tappe si trovano sul sito https://www.barilla.com/it-it/campagna/barilla-basil-bar