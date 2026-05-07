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CLARA MOSCHINI

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Il sistema assicurativo di Confcooperativo funziona

Ciba Brokers chiude il 2025 con fatturato in crescita e oltre 10.000 le polizze gestite

L’assemblea degli azionisti di Ciba Brokers Spa ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, confermando il percorso di crescita solido e coerente con il posizionamento della società di brokeraggio assicurativo del sistema Confcooperative. L’esercizio si è chiuso con un fatturato in crescita del 9,7% e con un incremento del 7,7% delle provvigioni da compagnie assicurative, a conferma della capacità...

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