Il sistema assicurativo di Confcooperativo funziona

L’assemblea degli azionisti di Ciba Brokers Spa ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, confermando il percorso di crescita solido e coerente con il posizionamento della società di brokeraggio assicurativo del sistema Confcooperative. L’esercizio si è chiuso con un fatturato in crescita del 9,7% e con un incremento del 7,7% delle provvigioni da compagnie assicurative, a conferma della capacità...