Somec, nuova commessa da 38 milioni

Somec S.p.a, specializzata nell'ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, comunica oggi di aver acquisito, tramite la propria divisione Horizons una nuova commessa del valore complessivo di 38 milioni di euro. L'ordine riguarda la fornitura e l'installazione dei sistemi vetrati per cinque navi da crociera di nuova costruzione, commissionate da un primario gruppo cantieristico francese per due importanti compagniedi crociera internazionali.

L'intervento comprende i serramenti tradizionali di tutte le cabine e le suite con balcone, nonché i sistemi automatici a scorrimento verticale (AVSW - Automatic Vertical SlidingWindows), progettati per garantire comfort ottimale durante la navigazione e sempre più apprezzati dalla committenza per le loro prestazioni in termini di sicurezza, tenuta e silenziosità.

Questo sistema unico,sviluppato interamente e brevettato da Somec unisce tecnologia e design trasformando il serramento in un veroe proprio “balcone infinito”, che amplia lo spazio della zona giorno ed apre completamente la “vista mare”.

Le attività operative prenderanno avvio nel terzo trimestre dell’esercizio 2026 e si concluderanno nel 2031, con effetti economici distribuiti nell'intero arco temporale.

“Questa commessa - spiega Oscar Marchetto, presidente di Somec - conferma la capacità di esecuzione e di risposta con soluzioni tecnicamente avanzate alle esigenze di un mercato in costante evoluzione, nel quadro di una relazione industriale di lungo periodo, fondata sulla qualità delleperformance operative del nostro gruppo. In particolare, i sistemi AVSW, rappresentano uno degli ambiti nei quali la divisione Horizons esprime la propria eccellenza ingegneristica e tecnologica, integrando innovazione e affidabilità in contesti di assoluta complessità".

L'ultimo bilancio 2025 approvato pochi giorni fa dall'assemblera, si è chiuso con ricavi totali pari a 370 milioni di euro, in leggera contrazione rispetto all’esercizio precedente (-2,1% a cambi costanti), ed ebitda adjusted in crescita a 34,3 milioni di euro, rispetto a 30,1 milioni dello stesso periodo del2024 (+14%), con un deciso incremento della marginalità al 9,3% (7,9% al 31 dicembre 2024). Il risultato netto consolidato è a 7,1 milioni di euro, rispetto alla perdita di 0,5 milioni di euro registrata nel2024, a conferma del ritorno ad un utile significativo e la posizione finanziaria netta è pari a 13,8 milioni di euro in notevole miglioramento rispetto a 36,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024.