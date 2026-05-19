Somec, nuova commessa da 56 milioni di euro

Somec S.p.a., società trevigiana specializzata nell'ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, rende noto oggi di aver acquisito, tramite la propria divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, una nuova commessa del valore complessivo di 56 milioni di euro.

L'ordine comprende la fornitura e l'installazione di sistemi vetrati su quattro navi da crociera di nuova costruzione, commissionate da un primario gruppo cantieristico italiano per un’importante compagnia di crociera internazionale. L'intervento riguarda nello specifico la fornitura completa delle aree balcony eserramenti, circa 2.000 per ciascuna nave. Le attività operative prenderanno avvio nel 2027 e si concluderanno nel 2036, con ricadute economichedistribuite nell'intero arco temporale.

L'aggiudicazione segue quella da 38 milioni di euro annunciata al mercato in data 7 maggio 2026 (leggi notizia EFA News) e relativa ad un pacchetto di cinque navi presso un primario cantiere francese.

“Con questa ultima commessa - spiega il presidente di Somec, Oscar Marchetto - gli ordini ottenuti in una decina di giorni raggiungono un valore complessivo di 94 milioni di euro e rappresentano un risultato dirilievo per Somec Navale e per tutto il Gruppo. La loro composizione è significativa: cantieri diversi all’interno del continente europeo, molteplici tipologie di intervento che richiedono alta specializzazionee ricadute economiche che si estendono al 2036".

"Tutto ciò - conclude Marchetto - rappresenta la misura concreta della solidità di un settore che continua ad attrarre investimenti significativi e che oggi garantisce una visibilità pluriennale, oltre il prossimo decennio. Allo stesso tempo ribadisce il posizionamento trasversale di Somec sui principali poli cantieristici internazionali: un percorso che si è consolidato nel tempo attraversoesecuzioni puntuali, affidabilità tecnica e capacità di gestione di programmi complessi”.



