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Galbani prepara l'estate inglese con due nuovi lanci
Nuove referenze premium per accelerare crescita nel mercato
Galbani accelera la sua strategia di premiumizzazione nel mercato britannico dei latticini refrigerati con il lancio di due nuovi prodotti a base di mozzarella, pensati per ampliare le occasioni di consumo e attrarre nuovi consumatori. Parliamo di Galbani Burrata Minis e Galbani Mozzarella Basil Infusion, già disponibili nei supermercati inglesi: rappresentano una "mossa strategica" per offrire maggiore...
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EFA News - European Food Agency
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