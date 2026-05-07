Roncadin porta la tradizione della pizza napoletana a TuttoFood

Roncadin arriva a TuttoFood 2026 con una serie di nuovi prodotti sviluppati da RoncaLAB – Innovation Bakery Art, società del gruppo che sperimenta nell’ambito di pizze, pinse e impasti gourmet, surgelati e freschi.

Il prodotto protagonista in assoluto saranno le palline di impasto pizza surgelate realizzate secondo la ricetta de L’Antica Pizzeria Da Michele di Napoli, un impasto preparato solo con cinque ingredienti (farina di frumento, acqua, sale, olio e lievito) per ottenere una base semplice e come quella della tradizione napoletana: a riguardo, Dario Roncadin, Amministratore Delegeato, commenta che “Con questa novità prosegue la partnership inaugurata qualche anno fa con la realtà guidata dalla famiglia Condurro che, dopo aver firmato una gamma di pizze surgelate che ha riscosso grande successo nella GDO, ha sviluppato assieme a noi anche questo pratico impasto da stendere facilmente a casa e farcire a piacere, per una pizza gustosa e fragrante ispirata proprio a quella de L’Antica Pizzeria Da Michele”.

Tra gli altri prodotti presentati ci sarà anche una nuova gamma di pizzette surgelate di vario diametro. Le pizzette sono state realizzate tenendo a mente i trend di consumo più attuali: si tratta di snack pratici e versatili, adatti al consumo on-the-go, agli aperitivi e al catering, disponibili nelle varianti classiche.

Attraverso i prodotti presentati a TuttoFood, RoncaLAB vuole proporre un incontro tra competenza industriale e cultura gastronomica italiana per ottenere prodotti personalizzabili e coerenti nel tempo. Allo stand, inoltre, sarà possibile scoprire ulteriori prodotti realizzati dal laboratorio, come i trancetti e le basi pinsa.