Grana Padano protagonista a Tuttofood

In occasione di Tuttofood, la fiera B2B di riferimento per il sistema agroalimentare internazionale, in programma a Fiera Milano Rho dall’11 al 14 maggio, il Consorzio Tutela Grana Padano presenta Love, il concept che interpreta in chiave contemporanea i valori profondi della Dop più consumata al mondo: autenticità, benessere, condivisione e vicinanza alle persone.

Già al centro della nuova comunicazione del Consorzio, Love nasce come evoluzione del segno distintivo associato a Grana Padano e si trasforma in una piattaforma narrativa capace di mettere al centro l’amore per sé stessi, per gli altri e per uno stile di vita equilibrato. A Tuttofood 2026 questo racconto prende forma nel Pad. 1, presso lo stand SO1, uno spazio immersivo pensato per far vivere al pubblico non soltanto la qualità del prodotto, ma anche l’universo di valori che ha reso Grana Padano l’emblema del saper fare italiano.

Il palinsesto ideato dal Consorzio per l’edizione 2026 traduce il concept in esperienze diverse, ma unite da un’unica visione. The Love Trainer guiderà i visitatori in un percorso interattivo dedicato al benessere personale, suggerendo abbinamenti e consigli ispirati all’equilibrio tra alimentazione, movimento, musica, colore e ingredienti. Un gadget personalizzabile, pensato per lasciare un ricordo concreto dell’esperienza, contribuirà inoltre a portare il messaggio di Love oltre i confini dello stand.

Accanto all’esperienza interattiva, lo stand ospiterà momenti di food entertainment con showcooking e preparazioni live dello chef Danilo Angè nella mezza forma di Grana Padano Riserva. La dimensione emozionale del progetto sarà amplificata anche da una performance ai tessuti aerei, scelta per evocare leggerezza, armonia e libertà di movimento, e dalla presenza di Granì – Human Edition, protagonista di momenti di animazione e interazione con il pubblico dentro e fuori lo stand.

Il racconto di Love si svilupperà anche attraverso il suono e la diretta: in partnership con RTL 102.5, lo stand diventerà uno spazio di intrattenimento e conversazione con momenti in diretta dalla cabina radiofonica, tra cui una special edition di “Viva l’Italia” dedicata al tema Love. Un modo per dare voce a un messaggio che unisce gusto, cultura italiana e benessere, trasformando la presenza fieristica del Consorzio in un’esperienza di relazione autentica.

“Con Love raccontiamo un’Italia autentica, capace di nutrire, emozionare e creare legami", spiega Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano. "Grana Padano è parte della vita quotidiana di milioni di persone e oggi, come Dop più consumata al mondo, continua a rappresentare un patrimonio di gusto, qualità e benessere che parla all’Italia e al mondo. A Tuttofood 2026 vogliamo condividere tutto questo attraverso un’esperienza coinvolgente, contemporanea e profondamente coerente con la nostra identità”.

“A Tuttofood 2026 portiamo una visione contemporanea di Grana Padano: non solo un’eccellenza produttiva, ma un modo italiano di interpretare equilibrio, gusto e benessere", afferma Mirella Parmeggiani, Italian Marketing & Communication Manager del Consorzio Grana Padano. "Love esprime la capacità del nostro Consorzio di unire tradizione e innovazione, autorevolezza e vicinanza, trasformando la forza internazionale della Dop più consumata al mondo in un racconto capace di creare valore, emozione e riconoscibilità”.