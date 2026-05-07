Kraft Heinz rifinanzia il debito

Kraft Heinz torna per la prima volta dopo un anno circa sul mercato obbligazionario europeo emettendo bond in euro per 1 miliardo di euro. I proventi saranno utilizzati per il buyback di obbligazioni in dollari con scadenza 2046 e 2049, che presentano cedole rispettivamente del 4,375% e 4,875%. Secondo indiscrezioni, l'operazione, che prevederebbe due tranche a cinque e otto anni, si inserisce nel...