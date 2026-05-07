Fondo italiano d'investimento s'è preso tutta Alimenta

Non sono passati nemmeno 4 mesi da quando, a gennaio scorso, Fondo Italiano d’Investimento ha acquisito la maggioranza di Alimenta Produzioni srl (leggi notizia EFA News). Adesso si apprende da un'anticipazione del sito BeBeez che Fai si è presa tutta l'azienda di Riccione attiva nella produzione di piadina, pinsa e specialità regionali da forno salate, tra i principali operatori italiani del settore.A ven...