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Fondo italiano d'investimento s'è preso tutta Alimenta
Passato di mano il 100% dell'azienda di Riccione specializzata in piadine e pinse
Non sono passati nemmeno 4 mesi da quando, a gennaio scorso, Fondo Italiano d’Investimento ha acquisito la maggioranza di Alimenta Produzioni srl (leggi notizia EFA News). Adesso si apprende da un'anticipazione del sito BeBeez che Fai si è presa tutta l'azienda di Riccione attiva nella produzione di piadina, pinsa e specialità regionali da forno salate, tra i principali operatori italiani del settore.A ven...
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EFA News - European Food Agency
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