Aromi, "profumo" di acquisizioni

GFF, azienda di Firenze che produce aromi ed essenze per il settore alimentare, ha comprato Real Aromi Flavours Division, ramo d'azienda di Illva Saronno, multinazionale italiana degli alcolici fra i cui marchi c'è Disaronno. Non è stata resa nota l'entità finanziaria dell'operazione.Fondata negli anni ’50, Real Aromi Flavours Division ha registrato una crescita sia organica sia attraverso l’integrazione di line...