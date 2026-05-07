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CLARA MOSCHINI

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Aromi, "profumo" di acquisizioni

La fiorentina Gff ha comprato Real Aromi di Illva Disaronno

GFF, azienda di Firenze che produce aromi ed essenze per il settore alimentare, ha comprato Real Aromi Flavours Division, ramo d'azienda di Illva Saronno, multinazionale italiana degli alcolici fra i cui marchi c'è Disaronno.  Non è stata resa nota l'entità finanziaria dell'operazione.Fondata negli anni ’50, Real Aromi Flavours Division ha registrato una crescita sia organica sia attraverso l’integrazione di line...

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EFA News - European Food Agency
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