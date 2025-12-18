Campari cede altri due pezzi da novanta

In linea con la strategia annunciata durante il recente Capital Markets Day, Campari Group continua la rifocalizzazione del portafoglio. E’ stato raggiunto un accordo per la cessione di amaro Averna e mirto di Sardegna Zedda Piras a Illva Saronno Holding, proprietaria, tra gli altri, dell’iconico Disaronno e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta. Una vendita che conferma i "rumours" med...