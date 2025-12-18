Do you want to access to this and other private contents?
Campari cede altri due pezzi da novanta
Averna e Zedda Piras ceduti a Illva Saronno per 100 mln euro. Braullio rimane
In linea con la strategia annunciata durante il recente Capital Markets Day, Campari Group continua la rifocalizzazione del portafoglio. E’ stato raggiunto un accordo per la cessione di amaro Averna e mirto di Sardegna Zedda Piras a Illva Saronno Holding, proprietaria, tra gli altri, dell’iconico Disaronno e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta. Una vendita che conferma i "rumours" med...
EFA News - European Food Agency
