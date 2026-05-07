Industria molitoria: lo stato dell'arte a Tuttofood

La Bakery Arena Italmopa (Padiglione 8 ‘Bakery & Snack’) si annuncia come uno spazio di riferimento per gli operatori del settore nell’ambito della prossima edizione di TuttoFood. In questo contesto, martedì 12 maggio, ore 12:30-14:00, si terrà un prestigioso evento istituzionale del Gruppo Giovani Industriali Italmopa incentrato sull’Industria molitoria europea.

Il dibattito, introdotto da Francesco Vacondio, presidente European Flour Millers (Efm), vedrà in apertura l’intervento di Vito Martielli, Senior Analyst Grains & Oilseeds - RaboResearch Food & Agribusiness che fornirà un quadro della struttura dell’Industria molitoria europea.

All’intervento di Martielli farà seguito Paolo Gallo, presidente dei Giovani Industriali Italmopa, che illustrerà l’evoluzione e l’attuale situazione dell’Industria molitoria italiana.

Successivamente, sono previsti gli interventi di Claire Trottin, quale rappresentante del Gruppo Giovani francese, e di Jan Cordesmeyer, rappresentante del Gruppo Giovani tedesco, che offriranno una panoramica dello stato dell’Industria molitoria nei rispettivi Paesi.

La conferenza, che sarà moderata da Marta Bommezzadri di Gruppo Food, si svolgerà prevalentemente in lingua inglese ma sarà prevista una traduzione simultanea in lingua italiana.



