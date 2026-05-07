La sfida di Fratelli Polli a Tuttofood

Fratelli Polli sarà presente a Tuttofood, la fiera di riferimento per l’intero sistema agroalimentare in programma a Milano dall'11 al 14 maggio 2026, con uno spazio espositivo dedicato alle grandi novità di prodotto 2026 (Padiglione 7, Stand K01). Per l'azienda la kermesse milanese sarà l'occasione per dare voce a una visione che Polli porta avanti da sempre: quella degli smart vegetables, una proposta di prodotti sani, gustosi e di qualità, tutti a base vegetale, adatti a ogni momento della giornata: dal pasto veloce all'aperitivo, dalla merenda alla cucina quotidiana.

Guidata oggi da Manuela Polli, sesta generazione alla presidenza, l'azienda ha chiuso il 2025 con un fatturato di 191 milioni di euro, in continuità con il 2024. Un riconoscimento ulteriore è arrivato con il premio "Best Copacker 2025", che testimonia l'eccellenza produttiva e la fiducia che i partner internazionali ripongono nell'azienda.

Gli oltre 150 anni di storia non hanno smorzato la spinta all'innovazione, anzi l'hanno alimentata. "Le nostre 4 C, ossia coerenza, coraggio, coesione, correttezza, sono i valori che ci tramandiamo di generazione in generazione dal 1872 - sottolinea Manuela Polli - Nel 2026 ci spingeremo ancora di più fuori dalla nostra comfort zone, perché innovare è nel nostro dna da sempre”.

L'importanza dell’innovazione è ulteriormente ribadita dal ceo Marco Fraccaroli. "Portare le nostre novità a Tuttofood - dice - significa raccontare concretamente la nostra visione delle smart vegetables: prodotti vegetali gustosi, di qualità, sostenibili, pensati per la vita di tutti i giorni. Perché l’innovazione non è inseguire le mode del momento ma una risposta reale ai bisogni del consumatore, in continua evoluzione. È questo il presupposto che ci spinge ogni giorno a dare il nostro meglio. È questa la direzione che abbiamo scelto e su cui continuiamo a investire con convinzione”.

Pesto alla Genovese senza conservanti

La grande novità del Pesto Polli 2026 è nel claim che il mercato aspettava: finalmente senza conservanti. La filiera del basilico Polli è certificata CSQA – ISO22005 cert. n. 71049 – DTP035 cert. n. 71050. — viene lavorato fresco entro 24 ore dalla raccolta, proprio come Polli ha sempre fatto. Da oggi è anche totalmente privo di conservanti, per un gusto ancora più autentico.

La novità non riguarda solo la ricetta: il formato 90g x2 si presenta in una confezione più sostenibile, con il 25% di emissioni di CO 2 in meno rispetto alla precedente. Merito del vetro realizzato con materiale riciclato, sempre di produzione italiana, e dei nuovi coperchi a basse emissioni in sostituzione della banda stagnata. Un prodotto che unisce gusto autentico, filiera trasparente e responsabilità ambientale.

Concentrato di Basilico: il primo in tubetto

Una novità assoluta nel panorama dei condimenti italiani è il primo concentrato di basilico in tubetto, con basilico 100% italiano, pronto all'uso come il fresco ma con una conservabilità in frigorifero di 4 settimane. Senza glutine, plant based, versatile su zuppe, sughi, pesce e carne. Un prodotto anti-spreco che porta il profumo del basilico in ogni stagione, nel formato pratico da tenere in frigorifero.

Gamma Zero Grassi

La nuova gamma Zerograssi nasce da una convinzione: le verdure hanno un gusto pieno e naturale che merita di essere apprezzato senza interferenze. Carciofi tagliati, Funghetti interi e Pomodori secchi a filetti vengono lavorati dal fresco, senza olio, senza zuccheri aggiunti, senza aromi e senza maltodestrine. Naturalmente ricchi di fibre e proteine, ideali per chi vuole apprezzare le verdure nella loro purezza o preferisce condirle a piacimento.

Polli amplia l’offerta snack

Tuttofood 2026 sarà anche l'occasione per annunciare un passo strategico significativo: Polli rilancia la gamma snack punta su bontà sfiziose a base di verdure e legumi, ricche di gusto, e preziosi nutrienti, pensate per regalare una pausa di piacere senza rinunciare al benessere. Una scelta che interpreta un trend inequivocabile: il mercato degli snack sta crescendo in tutti i suoi segmenti. Ma il consumatore è sempre più attento a quello che comperaì, sia in termini di lista ingredienti che ti apporti nutrizionali. Perché il piacere di uno snack è sicuramente veicolato dal gusto, ma anche dalla “leggerezza” di poterlo mangiare senza sensi di colpa.

Lo dimostra il fatto che in 8 casi su 10 gli italiani consumano olive durante l'aperitivo, e la domanda di snack sani, ad alto contenuto nutrizionale e a base vegetale è in forte espansione. Polli risponde a questo bisogno in modo unico. La gamma Snack Veg si articola in più linee complementari:

le Olive Snack in pratico formato da 30g (Greche Verdi Denocciolate, Kalamata e Verdi Piccanti con Erbe)

le Protein Chips, snack gustosi e croccanti, cotti al forno e con ben 50g di proteine su 100g di prodotto

le Crispy Veg che all’interno della gamma trovano una nuova veste grafica e diverse combinazioni di verdure, sempre preparate con tecnologia Vacuum Fried, caratterizzata da una cottura a bassa temperatura per una migliore performance organolettica e nutrizionale. Ricche di fibre, senza coloranti e aromi artificiali.

A completare l'offerta, si aggiunge un’altra grande novità che segna l’ingresso del gruppo nel mondo bakery: le Sfoglie Veg. Si tratta di cracker vegetali cotti al forno, fonte di fibre, con il 70% di grassi saturi in meno rispetto alla media dei i cracker più venduti (fonte Aidepi, media 3,9%) particolarmente gustosi nella loro declinazione ai pomodori secchi e ovviamente al pesto, asset strategico degli ultimi anni del brand Polli.