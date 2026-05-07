Igd, balza l'utile nel 1° trim

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Antonio Rizzi, ha esaminato e approvato le informazioni finanziare periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026 chiuso con ingressi Italia +5,1%; vendite operatori gallerie +4,7%; upside su contratti +1,3%. I ricavi netti da attività locativa freehold sono attestati a 25,2 milioni di euro, +2,4% like for like rispetto al...