McDonald's cresce ma le vendite sono sotto le attese

McDonald's ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre 2026 i risultati del primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2026. e archiviato con vendite globali a parità di perimetro aumentate del 3,8%, con una "crescita costantemente solida in tutti i segmenti". Le vendite globali a livello di sistema (incluse le vendite in tutti i ristoranti, sia quelli di proprietà e gestiti dalla società che que...