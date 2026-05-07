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CLARA MOSCHINI

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Prosecco Doc protagonista agli Internazionali di tennis

Official Sparkling Wine della storica competizione romana

Il Prosecco Doc fa il suo ingresso nel mondo del grande tennis internazionale. A partire dagli Internazionali Bnl d’Italia — in programma al Foro Italico di Roma fino al 17 maggio — il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc assume il ruolo di Official Sparkling Wine della storica competizione, grazie a un accordo triennale che accompagnerà il torneo fino al 2028. Si tratta del primo ingresso del Consor...

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