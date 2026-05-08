Molini Pivetti e l’eccellenza molitoria a TuttoFood

Molini Pivetti, storico molino emiliano che propone un’ampia scelta di farine dal 1875, torna a TuttoFood 2026 per raccontare l’eccellenza molitoria e il valore del futuro: tra nuove generazioni, agricoltura rigenerativa e creatività gastronomica, il tutto accomunato dalla farina attraverso i vari eventi organizzati per la fiera; dalla presenza degli studenti dell’Istituto Alberghiero Vergani Navarra di Ferrara al dialogo sul progetto Campi Protetti Pivetti, per un miglioramento delle colture nel rispetto e nella tutela del territorio.

Nell’area pizza & bakery dello stand, Molini Pivetti debutterà con Pizza Leggera, società entrata di recente a far parte della Holding Pivetti Spa e che è specializzata nella produzione di impasti professionali crudi e nello sviluppo di nuove soluzioni per il mondo della pizza. Lo stand Molini Pivetti si svilupperà su 108 mq con un grande laboratorio a vista articolato in tre aree di preparazione: pizza & bakery, pasta fresca e pasticceria, un team di professionisti d’eccellenza sarà presente per ogni postazione.

Due novità 2026 saranno le farine protagoniste: Miscela 45 che ha bisogno soltanto di 45 minuti di lievitazione, ideata per una lavorazione più veloce e flessibile, ottenendo sempre un risultato di qualità, e la Tipo 1 con Germe di Grano “Naturalmente versatile”, nuova farina della linea Professional dal gusto intenso, strumento versatile per adattarlo al consumo moderno e che offre una ricchezza aromatica unica.

Per Molini Pivetti, TuttoFood si presenta come un’occasione per valorizzare la tradizione molitoria italiana, unendo innovazione e qualità certificata.