Fini a Cia: il plauso di Federprima

Il presidente di Federprima Serafino Cremonini ha espresso le più vive congratulazioni a Cristiano Fini per la riconferma alla guida di Cia - Agricoltori Italiani (leggi notizia EFA News). “La rinnovata fiducia accordata a Cristiano Fini rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e conferma la volontà di proseguire in un percorso di continuità e di rappresentanza autorevole del comparto agricolo italiano”, dichiara Cremonini.

Federprima auspica di poter continuare il confronto e la collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani sui principali dossier strategici per il settore agroalimentare nazionale, nella comune attenzione alla competitività delle imprese, alla sostenibilità delle filiere e alla valorizzazione del Made in Italy.