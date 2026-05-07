Cristiano Fini confermato presidente Cia-Agricoltori italiani

È stato riconfermato presidente nazionale di Cia-Agricoltori italiani Cristiano Fini. L'elezione è avvenuta nella sessione privata dei lavori della IX assemblea che ha votato all'unanimità la riconferma dell'imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia, nel modenese. Fini, 54 anni, guida l'organizzazione dal 2022, dopo essere stato presidente regionale di Cia Emilia-Romagna dal 2018 e, precedentemente, di Cia Modena. Si attente per oggi l'ufficialità con la relazione nella sessione pubblica.

Nel frattempo sono arrivate le congratulazioni a Fini per la riconferma da Cristian Maretti presidente Legacoop Agroalimentare. "La riconferma di Cristiano Fini alla guida di Cia è un’ottima notizia per tutto il sistema agricolo italiano", ha detto Maretti. Il presidente di Legacoop agroalimentare ha espresso "le proprie più vive e sentite congratulazioni per la rielezione", avvenuta all’unanimità da parte dei delegati riuniti in assemblea a Roma.

La conferma di Fini, secondo Legacoop, rappresenta un segnale di grande continuità e stabilità per l'intero mondo agricolo e cooperativo, in un momento storico cruciale per il futuro del settore primario. Le sfide che attendono il comparto agroalimentare sono complesse e vanno dalla transizione ecologica alla gestione dei mercati, passando per la salvaguardia del reddito delle imprese agricole e la valorizzazione delle eccellenze del made in Italy.

"In questi anni - aggiunge Maretti - abbiamo condiviso percorsi importanti e un confronto costante. La continuità del suo mandato sarà fondamentale per portare avanti le battaglie comuni a sostegno delle filiere, del lavoro e della cooperazione. Saper fare squadra è l'unica via per dare risposte concrete alle nostre imprese".

L’associazione rinnova il proprio impegno a lavorare fianco a fianco con Cia-Agricoltori Italiani, consolidando il dialogo e le sinergie per affrontare le future sfide del settore con unità e determinazione.

Congratulazioni anche da parte di Ismea. In una nota, il presidente Livio Proietti e il direttore generale Sergio Marchi rivolgono "al presidente Fini i migliori auguri di buon lavoro per questa riconferma nella convinzione che il confronto costante tra Ismea e le organizzazioni agricole rappresenti un elemento fondamentale per rafforzare la conoscenza e l’efficacia degli strumenti a sostegno del settore agricolo”.

“Dall’innovazione all’accesso alla terra - , concludono Proietti e Marchi - fino agli interventi dedicati al ricambio generazionale e all’imprenditoria femminile, la collaborazione con le organizzazioni professionali è decisiva per accompagnare le imprese agricole in una fase di grandi trasformazioni e opportunità”.