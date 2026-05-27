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Cia-Agricoltori Italiani: conferme e debutti
Nuova governance per la federazione, confermati i vicepresidenti
Conferme e nuovi ingressi nella squadra del presidente di Cia-Agricoltori Italiani Cristiano Fini rieletto all’unanimità alla guida della Confederazione dalla IX Assemblea elettiva nazionale “Agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro” (leggi notizia EFA News).Il Consiglio Direttivo, riunito oggi a Roma, ha riconfermato vicepresidenti nazionali Gianmichele Passarini, ex presidente di Cia...
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EFA News - European Food Agency
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