Cia-Agricoltori Italiani: conferme e debutti

Persone Cristiano Fini confermato presidente Cia-Agricoltori italiani

Congratulazioni da Legacoop Agroalimentare e Ismea

È stato riconfermato presidente nazionale di Cia-Agricoltori italiani Cristiano Fini. L'elezione è avvenuta nella sessione privata dei lavori della IX assemblea che ha votato all'unanimità la riconferma de... more