Federconsumatori: spesa italiani alle stelle

"Purtroppo, il conflitto in Medio Oriente desta preoccupazione non solo in termini umanitari e in ordine agli equilibri geopolitici, ma anche, come stiamo percependo in questi mesi, relativamente alle tensioni sui prezzi, per gli aumenti già avvenuti e quelli in arrivo". A dichiararlo in una nota è Federconsumatori, a commento della riunione, tenutasi ieri al Mimit, della Commissione di allerta rapida s...