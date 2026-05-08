Alto Adige: nasce colosso lattiero-caseario da 450 mln euro

Nasce un colosso lattiero-caseario. I delegati di Latte Montagna Alto Adige (Mila) hanno approvato oggi, nell’ambito dell’Assemblea ordinaria dei Delegati, la fusione con Centro Latte Bressanone (Brimi), raggiungendo la maggioranza richiesta. Con questo passo storico nasce una delle più importanti cooperative lattiero-casearie d‘Italia.

La nuova entità comune riunisce circa 3.100 aziende agricole associate, 750 dipendenti e una quantità annua di latte consegnata superiore a 275 milioni di chilogrammi. La gamma di prodotti spazia dal latte fresco, yogurt, mascarpone, formaggio e burro, fino alla mozzarella e ricotta – tutto con la qualità e l‘origine altoatesina che da sempre contraddistingue entrambe le cooperative. La notizia della fusione tra Mila e Brimi ha iniziato a circolare alla fine dello scorso gennaio: secondo alcune stime ufficiose il nuovo colosso dovrebbe generare un fatturato complessivo intorno ai 450 milioni di euro.

“I nostri soci hanno preso oggi una decisione coraggiosa e lungimirante. Percorriamo questa strada insieme – con valori chiari, marchi affermati e solide fondamenta comuni”, ha commentato Joachim Reinalter, presidente di Latte Montagna Alto Adige,

Da parte sua, Klaus Faller, presidente Centro Latte Bressanone, ha detto: “Con il sì di oggi i nostri soci ci hanno accor-dato un voto di fiducia e hanno posto le basi per un futuro stabile. Il nostro obiettivo chiaro sarà ora quello di soddisfare le aspettative dei soci”.

“Oggi è un giorno importante per l‘agricoltura di montagna in Alto Adige", dichiara Matthias Baumgartner, direttore generale di Latte Montagna Alto Adige. "Insieme siamo in grado di garantire ai nostri agricoltori un prezzo di conferimento stabile e di posizionare i nostri prodotti ancora più efficace-mente sul mercato”.

Martin Mair, direttore generale Centro Latte Bressanone), afferma: “Con la decisione odierna di procedere alla fusione, i nostri soci hanno posto una pietra miliare importante per il futuro del settore lattiero-caseario in Alto Adige. Ora si tratta di attuare rapidamente l’integrazione. Il nostro obiettivo è quello di unire in modo ottimale le forze delle due organizzazioni, garantendo al contempo conti-nuità e affidabilità ai nostri soci, collaboratori e partner”.

Tutti i siti produttivi esistenti resteranno operativi. Tutti i dipendenti rimarranno al loro posto. I marchi Mila e Brimi saranno anche in futuro quali importanti punti di riferimento per la fiducia dei consumatori e, nel lungo periodo, saranno valorizzati nell‘ambito di un‘unica forte presenza comune sul mercato.

La fusione consente significative sinergie nella logistica, negli acquisti e nell‘amministrazione, rafforzando la posizione negoziale con la distribuzione. Allo stesso tempo, le gamme di prodotti delle due aziende si integrano in modo ideale: Mila è specializzata in latte, yogurt, mascarpone e formaggi, mentre Brimi è specializzata in mozzarella, ricotta e burro.