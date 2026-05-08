La Liguria di ponente diventa Aromatica

È stata inaugurata questa mattina a Diano Marina, in provincia di Imperia, in Liguria, l’edizione 2026 di Aromatica, la manifestazione dedicata alle erbe aromatiche e alle eccellenze agroalimentari del Ponente ligure, in programma fino a domenica 10 maggio.

Il centro cittadino ospita oltre 120 produttori tra aromatiche, piante in vaso, prodotti trasformati e tipicità liguri, confermando l’evento come uno dei principali appuntamenti regionali dedicati alla valorizzazione del territorio, della biodiversità e delle produzioni di qualità.

“Aromatica rappresenta una vetrina straordinaria per uno dei comparti più identitari e strategici della nostra regione - spiega dice l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana - La Liguria, con una produzione che supera 150 mila vasi all’anno, di cui oltre 100 mila di erbe aromatiche, si conferma leader a livello nazionale ed europeo in questo settore”.

Presente all’inaugurazione anche l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi che ha così commentato: “Aromatica, giunta alla tredicesima edizione, è un evento che rafforza il legame tra entroterra e costa, mettendo al centro borghi e territorio al fine di trasformare le eccellenze locali in un vero prodotto turistico strutturato, fatto di esperienze, degustazioni, storytelling e commercializzazione: in una parola sola agriturismo".

"Mi preme sottolineare- aggiunge Lombardi - l’importanza del Made in Italy agroalimentare che è tra i principali driver di attrazione internazionale Dai dati forniti da Enit, Isnart e ministero del Turismo il turismo enogastronomico vale oltre 40 miliardi di euro complessivi, un turista su due sceglie la destinazione anche per motivazioni legate a cibo e vino, oltre il 70% dei turisti considera l’esperienza gastronomica parte fondamentale del viaggio e la spesa turistica per enogastronomia incide fino al 30% del totale del viaggio. La rassegna Aromatica è diventata meta di decine di migliaia di visitatori che hanno il piacere di scoprire le bellezze e le eccellenze di questo territorio grazie alla presenza di oltre cento produttori del Golfo Dianese”.

Il programma della manifestazione prevede cooking show, degustazioni, incontri, laboratori e workshop dedicati alla cucina ligure e alle erbe aromatiche, confermando Aromatica come uno degli eventi di riferimento per la promozione del territorio e delle produzioni di qualità della Liguria.

“Aromatica è una manifestazione che racconta al meglio l’identità del nostro territorio - dichiara, nel suo intervento alla manifestazione, l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e alla Tutela del paesaggio Marco Scajola - Le eccellenze agroalimentari, i prodotti tipici e le tradizioni locali diventano un importante volano per l’economia e per la promozione della Riviera Ligure anche oltre i confini regionali, contribuendo a valorizzare un patrimonio unico fatto di qualità, cultura e sapori tramandati nel tempo”.