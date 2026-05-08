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Asiago Dop: fatturato cresce a due cifre
Bene export, in particolare Francia, Germania, Spagna, Usa, Svizzera e Australia
Il 2025 si è chiuso con risultati di assoluto rilievo per l’Asiago Dop: crescita della produzione al +8.3% rispetto al 2024, rafforzamento delle quotazioni all’ingrosso e migliore performance di incremento dei consumi tra i formaggi Dop duri e semiduri sul mercato domestico, con un +4% a volume e +11,3% a valore.I risultati sono stati presentati nel corso dell’annuale Assemblea dei soci, svoltasi nella...
lml - 59858
EFA News - European Food Agency
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