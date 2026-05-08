Asiago Dop: fatturato cresce a due cifre

Il 2025 si è chiuso con risultati di assoluto rilievo per l’Asiago Dop: crescita della produzione al +8.3% rispetto al 2024, rafforzamento delle quotazioni all’ingrosso e migliore performance di incremento dei consumi tra i formaggi Dop duri e semiduri sul mercato domestico, con un +4% a volume e +11,3% a valore.I risultati sono stati presentati nel corso dell’annuale Assemblea dei soci, svoltasi nella...